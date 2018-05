Nicole Neumann, afuera del Bailando: ¿cuál fue el motivo?

Nicole Neumann fue tentada para ocupar su silla en el jurado del Bailando 2018 cuando se conoció que Pampita se mudaba a Telefe.

Hubo varias reuniones para ultimar los detalles. Fueron varios meses de charla mientras se posponía el regreso de Marcelo Tinelli y su histórico "ShowMatch" al aire de El Trece, que finalmente será en julio próximo.

Y cuando parecía que todo cerraba... se cayeron las negociaciones.

¿Por qué la modelo se quedó fuera del certamen? Ángel de Brito dijo en su programa: "Nicole Neumann quedó afuera del Bailando. No es por nada malo, hay buena relación, pero pidió una fortuna, y en LaFlia dijeron que no lo vale. Es más, alguien dijo: ‘no es Pampita’. Ante la cifra que pidió no hay negociación posible".

Parece que los números de Nicole fueron elevadísimos... así que habrá que pensar en otro jurado.