Investigan si "La Pulga" Lugo, acusado de triple crimen, fue proveedor del municipio de Zárate

Claudio Alberto Lugo (45), alias "El Tuerto" o "La Pulga", fue detenido el pasado 24 de mayo en la localidad bonaerense de Tortuguitas acusado de un triple asesinato contra una familia de origen boliviana, cometido en octubre de 2017.

Concejales de Cambiemos denunciaron que el delincuente sería proveedor del municipio de Zárate. Sus pruebas fueron presentadas ante la Justicia.

El delincuente habría facturado presuntos trabajos de mantenimiento que nunca se habrían realizado a través de una empresa de servicios de asesoramiento y gestión empresarial que figura en AFIP.

Lugo estuvo 7 meses prófugo de la Justicia hasta ser detenido. Lo acusan de asesinato, robo, robo calificado reiterado, violación de domicilio, encubrimiento, evasión agravada, resistencia a la autoridad y portación de armas de guerra.

Este jueves, en Canal 26, se presentó el informe con los detalles que vinculan a "El Tuerto" con la intendecia de Zárate, bajo el mando de Osvaldo Caffaro.

Quien denunció este caso fue Matías Ranzini, diputados de Cambiemos, que dialogó en exclusiva con Andrés Klipphan y Sebastián Dumont en Informe Klipphan. "Me sorprendió la indiferencia de toda la sociedad, de la ciudad y del arco político sobre el caso. Personas de nacionalidad boliviana, y la desatención de la ciudad. Me puse contento cuanto detuvieron a El Tuerto. Lugo tiene un frondoso prontuario, por eso lo detuvieron", dijo en el inicio de la charla.

"La Pulga" habría sido proveedor del municipio de Zárate. "No se si declaró Lugo pero ojalá se llegue a clarificar si lo fue, por el bien de toda la ciudadanía de Zárate", dijo Ranzini.

"Este delincuente tiene un prontuario peligroso", agregó sobre esta presunta contratación de la municipalidad de Zárate de un individuo acusado de asesinato y otros delitos.