Marcha Federal: manifestantes ingresan a la Ciudad hacia Plaza de Mayo

Nutridas columnas de manifestantes pertenecientes a movimientos sociales se alistaban hoy en distintos puntos de la capital federal para dirigirse hacia la Plaza de Mayo, donde esta tarde se realizará el acto de cierre de la Marcha Federal.



Integrantes de la Corriente Clasista y Combativa junto a grupos pertenecientes a la CTA se concentran por el momento el la Plaza Alsina de Avellaneda y frente a la estación ferroviaria Kosteki y Santillán.



La Policía Federal despliega un amplio operativo sobre el Puente Pueyrredón. En principio, tal lo acordado en reuniones con las organizaciones, los efectivos policiales realizarán un "acompañamiento" a las columnas de manifestantes.



Por su parte la agrupación Barrios de Pie se encuentran reunidos en Liniers frente a la Iglesia de San Cayetano; y sobre la Avenida Belgrano en su intersección con Avenida Entre Ríos se congregan representantes de la Unión Obrera de la Construcción.



Algunos grupos, aunque minúsculos, ya se encuentran tomando posiciones en la Plaza de Mayo.



La representante de Madre de Plaza de Mayo Linea Fundadora Nora Cortiñas aseguró que la movilización se realiza porque desde el gobierno "no quieren escuchar al pueblo".



"Tal vez con esto sea escuchado, esto es un reflejo que tiene que llegar al gobierno, tienen que tener diálogo con el pueblo.



No se puede seguir gobernando para un grupo de ricos a los que siguen haciendo más ricos y sacándoles a los pobres", indicó.



"En algún momento el gobierno se dará cuenta que sin diálogo no hay posibilidad", añadió en declaraciones a radio Continental.



Por su parte el diputado nacional Leonardo Grosso aseguró que "el veto de Macri a la ley anti tarifazos lo único que hizo es enardecer el clima social y la Marcha Federal va a expresar eso frente a la Casa rosada".



"Macri tiene que regar las praderas porque lo que se está viviendo en cada casa argentina no se aguanta más y puede terminar mal si el Gobierno no le pone un freno al brutal ajuste que está llevando a cabo desde que asumió", agregó.

En declaraciones a radio FM La Patriada el dirigente del Movimiento Evita Emilio Pérsico se refirió a la Marcha Federal asegurando que "vamos a reventar la Plaza de Mayo para demostrarle al gobierno que no puede llevarnos al infierno que ya vivimos".



"El gobierno está perdiendo legitimidad, pero eso importa poco. Lo que preocupa es lo que generan en los sectores humildes. Estamos viviendo un momento muy difícil, cada vez es más grande la olla en los comedores para ayudar a las familias", añadió.

El Coordinador de Barrios de Pie Daniel Menéndez calificó como "una señal muy complicada" el veto presidencial a la ley de moderación de tarifas y aseguró que los ajustes "ponen en riesgo la paz".



"El veto es una señal muy complicada porque rompe todos los puentes de diálogo. Un ajuste como el propuesto pone en riesgo la paz social", manifestó Menéndez en declaraciones a radio La Red.



"Sobran motivos para un paro nacional. Ojala esta sea una oportunidad para que haya un paro activo que exprese una señal muy nítida contra esta política económica", añadió.