¿Por qué Donald Trump recibió a Kim Kardashian en la Casa Blanca?

La llegada de la sex symbol a la Casa Blanca ha sido todo un acontecimiento que han reportado millones de periodistas. La expectación ha sido máxima y parece que tanto el mandatario como la celebrity han salido satisfechos, si bien aún no se han anunciado medidas ni consecuencias de la visita.

En la reunión, Kardashian pidió a Trump la liberación de Alice Marie Johnson,una mujer de 63 años condenada a cadena perpetua por un delito de drogas no violento.

La finalidad de la celebridad era convencer a Trump de que indulte a Johnson, su única vía para salir de prisión y algo que su predecesor, Barack Obama, rechazó hacer.

I would like to thank President Trump for his time this afternoon. It is our hope that the President will grant clemency to Ms. Alice Marie Johnson who is serving a life sentence for a first-time, non-violent drug offense.