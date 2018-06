Pérez Esquivel: "La seguridad del pueblo pasa por salud, educación, trabajo y techo"

(Foto NA)

Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, habló en la Marcha Federal que se muestra en contra del ajuste y expresó su descontento con el Gobierno e indicó en donde debe estar la prioridad para la seguridad.

"Tenemos que estar unidos más que nunca para derrotar al enemigo. La seguridad del pueblo pasa por salud, educación, trabajo, techo. Por ahí pasa, por la enseñanza pública y no por cerrar centros educativos. Defendemos la educación pública porque es un logro, pocos la tienen", expresó.

Y agregó: "¿Qué futuro le vamos a dar a nuestros hijos cuándo los marginan, persiguen por portación de rostro?"

Al finalizar volvió a hacer hincapié con la necesidad de unidad: "Hay que unirnos en objetivos comunes y no en diferencias. Esto es importante porque las cosas no pueden seguir igual, se están violando los Derechos Humanos y quiero traer la cuestión de los pueblos originarios, defendemos el Estado. Tenemos dos cosas para compartir: el pan que alimenta el cuerpo y el pan que alimenta el espíritu. Ni un paso atrás".