Palazzo: “Pedimos que el Gobierno mire a los que menos tienen”

El líder de La Bancaria, Sergio Palazzo, pidió esta tarde que la CGT "acompañe la decisión de un paro nacional", durante el acto que se realiza en la Plaza de Mayo como cierre de la Marcha Federal.

"Los gremios estamos reclamando que la CGT acompañe la decisión de un paro nacional para reclamar que el Gobierno cambie su política, que mire a los que menos tienen, que deje de mirar el horizonte de los más ricos", señaló Palazzo.

El dirigente encabeza junto al Camionero Pablo Moyano una corriente más combativa de la CGT que busca ganar la próxima elección de autoridades de la central gremial.



Al pedido del líder de los bancarios le siguió el del dirigente docente Roberto Baradel, que remarcó que las dos CTA realizarán un paro la semana que viene y pidió que participen "todas las organizaciones", en alusión a la CGT.