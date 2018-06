Video: se salvó de milagro, criminal apretó el gatillo pero el arma no disparó

Un hombre se salvó de morir a causa de balazo en la cabeza cuando el arma de un asaltante que le apuntaba desde atrás se encasquilló en el momento de apretar el gatillo... E incluso, la víctima no se percató de la situación. El hecho ocurrió la semana pasada en Toronto (Canadá).

Tras el fallido disparo, el malhechor se retira a pie junto a un cómplice. Posteriormente, ambos asaltantes atacaron a otro hombre en la misma zona, aunque la segunda víctima logró escapar por las escaleras de un edificio.

La víctima del fallido asalto armado no llegó a percatarse de la situación.

Las autoridades aún trabajan para determinar las identidades de los criminales.

Mirá el video.