Roberto Baradel en Marcha Federal: "Rechazamos el ajuste, al FMI y las políticas de Macri"

Roberto Baradel, titular de Suteba, participó del acto en Plaza de Mayo y pidió al Gobierno que "deje de atacar a la escuela pública".



"Rechazamos el ajuste, al FMI y las políticas que llevan adelante", sentenció.



Más adelante, pidió al presidente Mauricio Macri y a la Gobernadora María Eugenia vidal que "dejen de atacar" y afirmó: "No importan los ataques y las mentiras ni lo que digan... hay que salir a poner el cuerpo".

Your browser does not support the video element.

"Las dos CTA resolvimos un paro general de actividades, los movimientos sociales tenemos que construir la unidad necesaria", declaró.



"Preferimos infinito desprecio de la clase dominante antes que un sólo reproche de la clase trabajadora", finalizó.