Google Maps: hombre captó a su esposa en una vergonzosa escena

Un hombre que se encontraba recorriendo con Google Maps la calle de su casa, ubicada en la ciudad de Reno, en Nevada, Estados Unidos, reconoció a lo lejos a su mujer y sus dos mascotas. Al momento de acercar la imagen, usando el zoom, descubrió una vergonzosa escena.



La mujer que maneja bicicleta junto a sus dos perros, sufre un pequeño accidente y cae al piso, algo que asustó a sus dos perros que paseaban alegremente con ella.



De acuerdo al autor del hallazgo, su mujer jamás imaginó que su caída haya sido registrada por las cámaras de Google Maps, las cuáles recorrieron dicha zona en julio del 2011.



Mirá el video: