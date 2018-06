Lagomarsino: "Nisman se autodisparó y quizá sea por la causa contra Cristina Kirchner"

Diego Lagomarsino, procesado en la causa de la muerte de Alberto Nisman por encontrarlo partícipe necesario del homicidio, habló en exclusiva con Pablo Duggan en Radio Latina luego del fallo que afirma que el fiscal fue asesinado por su denuncia del Pacto con Irán, donde está involucrada la expresidente Cristina Kirchner.

Sobre el fallo: "Lo acabo de terminar de leer, es bastante extenso y tiene alguna cosas en las cuales no coincidimos. Por ejemplo dice que Alberto leyó los diarios en la computadora a las 10 y en realidad la pericia dice que fue a las 7."

Al respecto de los errores en el fallo: "Incluso dice que los diarios ya estaban bajo la puerta y eso es falso. Para mí fue un error ortográfico. Me llama mucho la atención que sea una réplica de lo que dice Taiana, aunque hace una comparativa en lo que dice el cuerpo médico foerense y Gendarmería Nacional. Pero se están olvidando de algo fundamental que es la Policía Federal".

"La Policía Federal dice que Nisman estaba parado frente al espejo, con ambas manos empuñando el arma y sólo adentro del baño. Esa pericia tiene 100 páginas y demuestra de 45 modos diferentes que Nisman se autodisparó, no lo pone sólo en textos sino también con imágenes", explica.

Y agrega: "Él tiene una mancha en forma de L, cerca del tobillo interno de la pierna izquierda. Eso indica que la gota está cayendo por gravedad cuando el cuerpo cae, la gota sigue cayendo pero esta vez la pierna en vez de estar en posición vertical pasa a estar en posicion horizontal y por lo tanto hace ese ángulo recto. La pierna en esa posición de rodilla en tierra tiene que estar para de alguna manera que tenga sentido esa mancha, esa mancha es muy importante y no puede dejarlo."

Sobre por qué no apeló: "La decisión la tomamos entre todos, sabiamos que iba a venir por este lado el resutlado. Queremos ir a Juicio oral para demostrar mi inocencia, creo que allí se pdorá hacer una deliberación adelante de todos sobre lo que dijeron los peritos".

"Ahora me dicen terrorista, antes espía. No es muy compatible que el Estado contrate a alguien del exterior como servicio y eso anula que sea del servicio. Hay que investigar en serio", dice.

Al respecto de sí que cree que su muerte se debe a la denuncia que presentó el fiscal: "No habría que descartarlo, es lo que vengo diciendo desde un primer día. Hay que investigar a todos, no sólo a uno. En procesamiento este fallo no cambia nada, te digo que tengo una tranquilidad de no haber sido parte de un plan. Le di el arma a Alberto a pedido de él, todo el tiempo conté lo mismo. No tengo otra cosa que agregar".