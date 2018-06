Mundial Rusia 2018: fanático ploteó su auto con figuritas de Panini

Henrique Pedrotti, un brasilero aficionado al fútbol, decidió plotear su automóvil con figuritas de Panini del Mundial de Rusia 2018 y para ello utilizó 15 mil pegatinas.



El escarabajo modelo 1972 quedó así colmado de fotos con la imagen de los jugadores de las diferentes selecciones que participan del evento deportivo más importante a nivel mundial.



El vehículo no deja de causar sensación entre los peatones de la ciudad y es protagonista a diario de cientos de selfies de quienes comparten la pasión por el fútbol.