Sorín reveló lo que pasó con la "cábala Maradona" en Alemania 2006

Juan Pablo Sorín, ex capitán de la Selección argentina, reconoció que en el Mundial de 2006 disputado en Alemania, el astro Diego Maradona era la cábala que tenía el equipo de José Pekerman, porque les daba una arenga antes de los partidos, algo que no ocurrió en cuartos de final frente al equipo local, porque no lo dejaron entrar al vestuario.



"Antes de cada partido, además de hablar yo por ser el capitán, la arenga nos la daba Diego Maradona, que venía al vestuario en cada previa. Nosotros lo escuchábamos y salíamos inyectados a jugar", indicó el exlateral izquierdo.



En un evento de una bebida gaseosa patrocinadora de la Selección argentina, Sorín explicó que el día del partido de los cuartos de final ante Alemania, el astro del fútbol no pudo siquiera ingresar al estadio y ellos salieron a jugar sin la arenga del ídolo.



"Ese día no tuvimos la charla de Maradona, nos dijeron que ni siquiera había podido entrar al estadio cuando estábamos por salir, así que no nos quedó otra", continuó Sorín.



El exjugador de Argentinos Juniors y River dio a entender que alguien de la organización del mundial, que se hizo en Alemania, sabía de la "cábala" que representaba la presencia de Maradona en el vestuario albiceleste y por eso evitaron que el "Diez" pudiera acceder, no sólo a la intimidad argentina, sino también al estadio.



"Obviamente no perdimos por eso, pero...", bromeó exlateral frente a la anécdota, a lo que el exentrenador Alfio "Coco" Basile, quien estaba en el mismo evento, le dijo: "Ustedes no tendrían que haber entrado a la cancha".



El partido terminó igualado 1 a 1, en el tiempo reglamentario, y Alemania se impuso en la tanda de remates desde el punto de penal, en el partido disputado en el estadio Olímpico de Berlín, y que marcó la eliminación del conjunto argentino.