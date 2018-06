Casa del terror: padre de dos de los hermanitos abandonados pide "otra oportunidad"

(Agencia: NA)

El papá de dos de los cinco hermanitos rescatados por la policía de un inmueble muy precario en una zona boscosa del distrito bonaerense de Ensenada pidió "una oportunidad más" y aseguró que los chicos se quedaron solos "un ratito".



"Yo trabajo. Me levanto a las 5 de la mañana y vuelvo a las 8 de la noche. Yo estoy en condiciones de mantenerlos. Que me den una oportunidad más, que me ayuden y vamos a estar bien", dijo Gabriel, el joven de 22 años quien deberá esperar entre 30 y 60 días una disposición de la Justicia para saber qué será de los niños, un bebé diez días y cuatro niños de 3, 6, 7 y 12 años.



"Porque trabajo en la calle y no quiero perderlos. Yo quiero recuperar a mi familia. Me pone mal esto, me pone triste. Que el juez nos de una oportunidad, somos laburadores", agregó y deslizó que podían ayudarlo dándole una casilla.



Los hermanitos se encontraban en una vivienda muy precaria en una estructura abandonada, a medio construir y sin ventanas, en la zona de bosques preservada de la localidad de Punta Lara, partido de Ensenada.

Al referirse a cómo fue el día en que la policía ingresó a la vivienda y se llevó a los chicos, contó: "Me fui temprano, dejé la plata para que le compren la torta a mi hija por el cumpleaños, fue un ratito. Mi señora había salido a comprar la torta".



"Ella ahora está muy mal. Va a hacer lo que la Justicia le diga, quiere tener a sus hijos", explicó en declaraciones al diario El Día. "Los extraño, los quiero abrazar, pero la Justicia no me deja. Les pido que me den una oportunidad más", agregó.



Luego aseguró que "ellos siempre estaban conmigo. Espero que al juez le toque el corazón. Los chicos iban a la escuela, les poníamos las zapatillas afuera porque se llenaban de barro pero no es que no estudiaban".



Por su parte, Daniel Farías, el papá de los tres nenes más grandes, responsabilizó a la madre, dijo que tenía problemas de adicciones y que por eso desde hacía 10 meses no veía a los nenes.



Contó que tras la separación, su ex mujer formó una nueva pareja que volvió a meterla en las drogas. En su testimonio dijo que quería recuperar a sus hijos y darles una vida digna.



"La Justicia me discriminó por tener antecedentes y me trató de asesino. Me discriminaron en todos lados, hoy estoy trabajando, me levanto todos los días, tengo una vida muy dura", dijo.



"Por ahí no tengo derecho a nada, pero mis hijos tienen derecho a tener su padre. Mis hijos me necesitan. Lo único que quiero es recuperarlos", agregó.



El mismo día del rescate los chicos fueron llevados al Hospital Cestino, donde se constató que están en "perfecto estado de salud", pese a lo cual se decidió dejarlos internados para someterlos a estudios.



El director del hospital, Jorge Gutiérrez, informó que "los chicos están nutridos" y en general presentan un buen estado de salud.



El operativo estuvo a cargo de cuatro efectivos del Comando de Patrullas de Ensenada, tres mujeres y un hombre, que acudieron a la zona de monte situada en el área de Boca Cerrada, de Ensenada.