Google Maps: habrían encontrado 5 temibles "monstruos" y un video causa pánico

Google Maps habría captado 5 monstruos en el fondo del mar y las fotos causan pánico revuelo.

Todo comenzó cuando un usuario de YouTube publicó un video recopilando 5 supuestas criaturas marinas que fueron captadas gracias a las cámaras satelitales de Google Maps y Earth.

Los hallazgos buen en Italia, Reino Unido, Alaska, Golfo Pérsico y China. A pesar de encontrarse en diferentes partes del mundo, las imágenes causan miedo por igual y causan intriga entre los usuarios que aún no descubran de qué se tratan estas criaturas.