Video: sospechaba de su esposo, lo siguió, lo encontró con otra y lo mató

Una mujer brasileña asesinó de un tiro en la cabeza a su marido, luego de atraparlo “in fraganti” con su amante en un hotel alojamiento de la localidad de Coari, al oeste de Brasil. IMÁGENES SENSIBLES.

Maria das Graças Andrade Lopes (30) intuía que su esposo, identificado como Salim de Alencar, la engañaba, por lo que el domingo pasado enfureció y decidió seguirlo en moto. Tras el recorrido, el hombre paró en el motel El Shaday, donde Maria ingresó a los gritos y lo encontró con una amante. A continuación, lo agarró del cabello y lo sacó a la vereda del lugar.

Según publicó el diario Amazonas 1, al llegar a la puerta del hotel El Shaday, ubicado en el municipio de Coari, estado de Amazonas, la mujer sorprendió a su marido con su amante. De inmediato, comenzó una violenta discusión que terminó cuando le quitó el arma y, en medio del forcejeo, disparó el arma contra su marido, alcanzándole el tiro en el cuello.

Maria fue detenida minutos más tarde por la Policía e imputada por homicidio calificado. En su declaración, la asesina juró que no había querido disparar, sino que había sido un accidente.