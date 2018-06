Aterrizaje de emergencia en Catamarca: el audio entre el piloto y torre de control

Un helicóptero que trasladaba parte de la comitiva presidencial tuvo que aterrizar de emergencia en Catamarca en la noche de viernes. Los funcionarios quedaron varados en la altura fueron rescatados.

Se difundió el audio entre el piloto de la aeronave y la torre de control: "Estamos bien, tenemos calefacción y comida", aseguraron.

"Nosotros vamos a comunicar cada tres horas, yo la voy a llamar para informarle el estado de la situación", explica el profesional a la persona de la torre de control.

No especifica la localización de la base terrestre con la que se comunicó el profesional.