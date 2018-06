Martín Fierro 2018: ausencia de estrellas, polémicas y rumores del "Oro"

En la previa de los Martín Fierro, la Directora de Diario26.com, Claudia Seta dio detalles de los premios que paralizan a la televisión argentina. Habló de las grandes ausencias de la noche, las polémicas y hasta el nombre que circula como ganador del "Oro".

"A los Martín Fierro los veo con los escándalos de siempre, son como los Oscar argentinos... No hay otra fiesta en nuestro país con glamour, donde se genere una polémica. No hay otra fiesta. Aquí siempre hay un escándalo no se si para que todos hablemos del tema... y este año no va a ser la excepción, hay escándalos dando vueltas y hasta ya se dio a conocer al presunto ganador del Martín Fierro", dijo la periodista en diálogo con el programa radial "Follow me", que se emite por Radio Zónica y está conducido por Gustavo Rearte y Ludmi Alai Mont.

Aseguró que "este año, entre lo importante es que ha pasado, son las grandes ausencias. Es un Martín Fierro devaluado, me parece que lo agarró la inflación... Está un poco devaluado y por eso creo lo de los escándalos dando vuetas para llamar la atención. Una de las grandes ausencias de la noche va a ser la de Jorge Lanata o Marcelo Tinelli. Lanata no va a estar porque es competencia en el mismo momento. Los Martín Fierro salen por Telefe y Lanata es de El Trece".

Ante la ocurrencia del conductor sobre el conflicto Mirko y Lanata, Claudia dijo que al conductor de Periodismo Para Todos, "Mirko le roba todas las miradas porque el programa de Marley hace muy buen rating en cada emisión". "Esto es como una investigación periodística, en cualquier momento va a ser el CASO MIRKO", dijo entre risas.

Sobre el menú de la noche, también hubo una ocurrencia por "economizar" con fideos, Seta aseguró que "Marley es de comerse cualquier cosa, no me extrañaría que en el plato hubiera cucarachas o escarabajos".

"Tampoco va a estar presente Marcelo Tinelli. Dicen algunos que es porque está preparando la temporada 2018 de ShowMatch. Y las malas lenguas dicen que su presencia en la gala podría generar una controversia, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado con Ideas del Sur, su ex productora, por la falta de pagos y porque quizá su presencia genere un descontento. Lo cual no me parece una mala decisión porque con el tema de los pagos ha quedado Marcelo en el medio de mucha polémica y él mismo ha salido a hablar hace poco diciendo que cuando ciertos artistas como Pampita que eran parte del gran show estaban sin cobrar y Tinelli se sintió afectado por eso", relató en la entrevista.

Y destacó que este año "Pampita tiene que estar, es parte de Telefe y el glamour de ella no puede faltar en la pasarela de la alfombra roja".

"Susana Giménez entiendo que hay que no viaje por alguna cuestión suya porque si hay algo que respetarle es que cuando ella está relaja y no quiere que la molesten es como dice Mirtha: 'No me llamen porque no voy a estar'... Quizá hay que hacer un móvil o una llamada internacional por Skype para tenerla porque el conductor es Marley, y esto se suele hacer en Hollywood como en los premios musicales... no sería descabellado pensar que puedan hacer eso por la relación que une a Marley con Susana, que más allá de ser la madrina de Mirko ellos son amigos hace muchos años", continúo contando sobre los premios.

Y aseguró: "Mirtha va a ir, es la única estrella, pero una polémica con ella porque este año no está ternada en la conducción femenina. Se armó un revuelo con eso y unas críticas a Luis Ventura, presidente de APTRA. La polémica pasa porque no está en esa terna siendo que si hay que destacar a las conductoras destacadas de este año, Mirtha ha sido una, en medio de las polémicas que se han generado en sus Almuerzos. La razón o motivo de Ventura fue que el año pasado a ella le dieron el premio fuera de competencia (Martín Fierro de Brillantes), una categoría especial para homenajear a la gente que hace muchos años que está en televisión y Mirtha se lo merecía. Y este año no está en la nominación, pero va a ir. Parece que se enojó con el tema, no habló mucho de eso, pero hubo de trasfondo una peleíta con Ventura".

También se habló de la cobertura en la calle de los periodistas, que manifestaron su enojo por esta decisión de este año.

Sobre el gran premio de la noche, Claudia reveló: "El Martín Fierro de Oro se filtró, Angel de Brito dijo en una discusión con Andrea Taboada en su programa. Esto que la entrega se haga en Telefe, genere que El Trece salga a decir algo... Entonces, dicen que este año el Martín Fierro se lo va a llevar un actor... de hace muchos, hablamos de 'tres empanadas'... y parece ser que el actor es Luis Brandoni, que hizo Un Gallo para Esculapio, una de las ficciones posibles ganadoras. Sería un buen premio a un tipo con trayectoria, multifacético... del drama a la comicidad como Esperando la carroza. Multifacético, con mucha trayectoria. Veremos y después lo sabremos".