Duro cruce entre Mirtha Legrang y Leticia Brédice por el aborto

Se suponía que la mesa daba para hablar de la previa a la entrega de los Premios Martín Fierro de un modo relajado, pero no. Todo terminó en un duro cruce entre la conductora, Mirtha Legrand, y una de sus invitadas, la actríz Leticia Brédice.

Se trató de una acalorada discusión sobre la legalización del aborto a partir de la movida convocada por Dolorez Fonzi para que las actrices vayan a la gala de los premios vestidas de verde para apoyar la medida.

"Mirtha, viste que hay una movida importante convocada por Dolores Fonzi para que varias actrices vayan vestidas de verde", planteó José María Muscari, otro de los invitados a la mesa.

"Yo tengo mi pañuelito, todo, no tengo miedo de hablar", dijo Leticia Brédice,

otra de las invitadas.

"Yo no estoy a favor, pero respeto a aquellas personas que están a favor", dijo Mirtha por su lado, y agregó "pero pido que se me respete también".



"Hay cosas que son generacionales, disculpame, es una cuestión generacional, y de

formación. Yo soy católica, yo sé todo lo que me cuentan, que se evita la muerte de las madres, de jovencitas…", comentó la diva.



"Sí chiquita, pero como sigue pasando, al no hablarlo, es una cuestión de salud, de

educación sexual", afirmó Brédice.

"Y hay una cosa que se llama objeción de conciencia, después tu conciencia te va objetando por qué actuaste así, de esta manera, eso existe, la objeción de conciencia", recalcó Mirtha.

"Sí, pero también existe la señora que acá en Gorriti está con una nena de 12 años

sucediendo esto. Quiero decir, de una manera clandestina sucede", le respondió la actriz de El lobista.

"Pero nadie va a hacer que yo cambie de opinión, y admiro a las personas que batallan y luchan, pero yo no soy así", sentenció Mirtha.