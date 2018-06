VIDEO viral: graban misteriosa aparición en cementerio de San Luis

En las últimas horas se hizo viral en las redes sociales un curioso video captado en el cementerio del Rosario de la capital de la provincia argentina de San Luis.

Las imágenes son aterradoras. En las mismas el camarógrafo gira entre las bóvedas del lugar, momento preciso en que se puede observar una extraña figura que camina y desaparece detrás de un árbol.

¿Misterio de la naturaleza? ¿Simple sugestión? o ¿un aterrador fenómeno paranormal?

Your browser does not support the video element.



Quien grabó el video lo compartió en un grupo de Facebook y contó que hace un par de años vivió una situación similar en el mismo lugar.





Lo cierto es que el video atemorizó a miles de personas que lo vieron.