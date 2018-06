Regresaron los astronautas que llevaron la pelota que inaugurará el Mundial al espacio

Un ruso, un japonés y un estadounidenses regresaron a la Tierra con un balón de fútbol que se podría utilizar en el partido inaugural del Mundial de Rusia, indicaron las autoridades espaciales rusas.



La cápsula Soyuz MS-07, transportando a Anton Chkaplerov, Scott Tingle y Norishige Kanai, aterrizó a las 12H39 GMT cerca de la ciudad de Jezkazgan, en la estepa de Kazajistán.

Según la agencia rusa TASS, el balón se utilizará en el partido inaugural del Mundial, el 14 de junio en Moscú, aunque la información no fue confirmada por la FIFA. Los tres hombres pasaron más de cinco meses en el espacio para llevar a cabo numerosos experiencias científicas.

