Escandaloso video de Julián Serrano borracho tras pelearse con su novia

Julián Serrano es protagonista de un un video subido a las redes sociales en el que se lo ve completamente borracho. El hecho ocurrió durante la fiesta de 15 de la hermana menor de su pareja, Malena Narvay.

En el video, Serrano cuenta que había salido del salón tras una discusión con su novia en el festejo.

“Mirá, sabés lo que pasa, discutí con mi novia, salí afuera pensando en irme a otro boliche, porque estaba muy enojado, porque el alcohol me hace una persona muy enojada. Salí afuera, hablé con Prefectura, me quise ir a la mierda, me di cuenta que para mi novia era un momento muy importante, y lo entiendo, entonces dije bueno, vuelvo”, explicó el Youtuber.