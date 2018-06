La Selección se entrenó en Barcelona y Messi sorprendió con este golazo

La Selección argentina tuvo hoy un nuevo entrenamiento en la Ciudad Deportiva "Joan Gamper" del Barcelona de España y tras la práctica el técnico Jorge Sampaoli liberó a los futbolistas hasta mañana a la noche cuando deberán regresar al predio.

Si bien había un ensayo programado para mañana por la tarde, el entrenador decidió suspenderlo, por lo cual la próxima práctica del conjunto argentino será el próximo martes a las 10.00.



En el entrenamiento, la Selección realizó trabajos en dos grupos debido a que Sampaoli dispuso ejercicios defensivos en el primer grupo y agregó tareas ofensivas para la segunda mitad.

Lo más destacado fue este golazo de Messi: