Marchas de Ni Una Menos contra la violencia de género y para pedir el aborto legal

El movimiento Ni Una Menos se movilizó diferentes puntos de la Argentina para reclamar contra la violencia de género y por la legalización del aborto.

Se reunieron en la Plaza de Mayo para brindar charlas informativas sobre los derechos de la mujer, a tres años del femicidio de la adolescente Chiara Páez, uno de los hechos que impulsó las primeras marchas del grupo.

Desde las 16:00 llevaron adelante un "conversatorio para discutir y diseñar juntas reparación y justicia feminista con compañeras latinoamericanas e internacionalistas".

El lunes, en tanto, los militantes de este colectivo se manifestarán frente al Congreso Nacional para expresarse a favor de la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

"Este lunes vení a marchar con Ni una menos, contra la violencia machista y la violencia sexual, contra el endeudamiento que nos expropia la vida y la libertad. Por el aborto legal, seguro y gratuito nos encontramos en la calle para gritar bien

fuerte Vivas y libres nos queremos", precisó la agrupación en las redes sociales.

La marcha tendrá como uno de los ejes principales el lema "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir".

Un plenario de cuatro comisiones de la Cámara de Diputados comenzarán a tratar el próximo martes este tema, luego de la ronda de charlas informativas que brindaron diferentes expertos y referentes sociales en el parlamento.