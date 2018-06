Martín Fierro: Susana Giménez se llevó el premio de la gente

La noche del domingo, cuando se llevó a cabo la 48° edición de los premios Martín Fierro, fue una jornada inolvidable para Susana Giménez.

La diva de la TV se quedó con el premio Martín Fierro de la Gente, imponiéndose a otras grandes luminarias del espectáculo.

Con su desenfado y estilo habitual, "Su" no pudo ocultar su gran alegría.

"¡¡¡No lo puedo creer!!!", gritó emocionada cuando Marley anunció que había ganado por encima de Nicolás Repetto, Marcelo Tinelli, Jorge Lanata, Mirtha Legrand, Magdalena Ruíz Guiñazú, Antonio Gasalla y Santo Biasatti, los otros posibles galardonados por contar con un Martín Fierro de Oro.

"¿Esto lo votaron por teléfono? Ay, Dios mío, pero ¿por cuánto gané?", preguntó Susana cuando subió al escenario.

"No dice los porcentajes, está firmado por el escribano que sos vos la ganadora", le respondió Marley.

Your browser does not support the video element.

(Fotos: Telefe)