Martín Fierro: Mirtha lloró en su homenaje por los 50 años de almuerzos

La noche de los Martín Fierro 2018 se vistió de gala y rindió un merecido homenaje a Mirtha Legrand con motivo de cumplirse el 50º aniversarios de sus almuerzos en TV.

La diva se mostró visiblemente emocionada por el galardón.

"Es una noche inolvidable. Estoy felicísima. Una maravilla compartir esto con mi familia y colegas", dijo Mirtha Legrand tras bajarse del escenario. Poco antes, al borde del llanto y del brazo de su nieta, Juana Viale, Mirtha Legrand acababa de recibir el reconocimiento de Aptra por los 50 años de sus almuerzos televisados en la ceremonia de entrega de los premios Martín Fierro 2018.

"Gracias, Susana, amiga de toda una vida", dijo primero, en alusión a Susana Giménez, la encargada de presentar el clip introductorio a su homenaje. Luego, recordó los inicios del histórico y mítico programa: "Hoy, hace 50 años que nació esta leyenda".

"Era un día como hoy, seminublado. El creador fue Alejandro Romay, y me hubiera gustado que su mujer estuviera hoy aquí... La verdad es que yo no entendía... Comer y hablar al mismo tiempo con 12 personas... Me parecía una locura, pero lo pensé, lo consulté con Daniel (Tinayre, su esposo) y terminé aceptando", dijo Mirtha muy conmovida.

Finalmente recordó quiénes fueron los primeros invitados a su mesa: Leopoldo Torre Nilson, Beatriz Guido, Duilio Marzio, Tinayre y Alberto Migré. "Empezamos, y en un momento me sirvieron pollo. El mozo me sirvió una pata y Daniel le pidió que lo cambiara, porque a mi me gusta la pechuga. Eso me hizo sentir más cómoda, como en casa", recordó.

(Fotos: Telefe)