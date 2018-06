Martín Fierro: el video emotivo con los que ya no están

Como sucede todos los años, en todas las ediciones de los premios Martín Fierro, no faltó en la 48º entrega de los galardones el video In Memoriam que marcó el momento de mayor y más profunda emoción.

El mexicano Carlos Rivero interpretó en vivo la canción "Recuérdame", de la película Coco, mientras de fondo pasaban las imágenes de actores, cantantes, periodistas, directores y figuras de la televisión que fallecieron durante el último año.

También fue de la partida, con su música en vivo, Gabriel Mores, nieto del recordado Mariano Mores.

Augusto Souza, Elida Marletta, Carlos Miceli, Elsa Daniel, Carlos Silveyra, Rocío Gancedo, Carlos Ameijeiras, Estela Molly, Federico Luppi, Fernando Heredia, Sandra Villani, Gastón Tavagnutti, Hugo de Bruna, Alma Arnova, Pablo Cedrón, Luis Alberto Yorlano, Nelly Durán, Jorge Nolasco, Mario Galvano, Nacho Steimberg y Aníbal Montecchia fueron los primeros en ser vistos en el video homenaje.

Luego aparecieron en la pantalla las imágenes de Maximiliano Paz, Nico Stratico, Lito Cruz, Martín Rocco, Emilio Disi, Omar Aranda Lamadrid, Maximiliano Moyano, Rubén Roberts, Vicky Olivares, Francisco Javier, Luis Andrada, Víctor Bruno, Wagner Mautone, Carmen Vázquez Vigo, Omar Pini, Mariana Danelli, Juan José Stagnaro, Gustavo Mac Lennan, Mario Filgueira, Luis Farinello, Iris Alonso, Edgardo Antoñana, Juan Colombres Landrú, María Martha Serra Lima, Eduardo Jaime, Oscar Otranto, Hugo Santiago Muchnick y Débora Pérez Volpin.

Fue sin lugar a dudas uno de los pasajes de la ceremonia que emocionó a todos por igual.