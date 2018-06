Roland Garros: Del Potro hizo los deberes, derrotó a Isner y está en cuartos

El argentino Juan Martín Del Potro, sexto de la clasificación ATP, se unió a su compatriota Diego Schwartzman en la ronda de cuartos de final, al superar este lunes con solvencia al estadounidense John Isner (10º) por 4-6, 4-6, 4-6 en octavos de Roland Garros.



La Torre de Tandil, que no se metía entre los ocho mejores del Grand Slam parisino desde 2012, siendo el último argentino en llegar a esa altura de la competición, se medirá con el croata Marin Cilic o el italiano Fabio Fognini por un puesto en semifinales.



Con las victorias de Del Potro y de Schwartzman, éste último ante el sudafricano Kevin Anderson, Argentina coloca a dos de sus representantes en cuartos de final de Roland Garros por primera ocasión desde 2005.



El triunfo supuso asimismo para Delpo un nuevo hito personal; convertirse en el tercer tenista argentino en lograr al menos tres clasificaciones a cuartos de final del Grand Slam de la tierra batida, junto a Guillermo Vilas (9 presencias) y Guillermo Cañas (3).



Tras golpear a los franceses Nicolas Mahut y Julien Benneteau, y al español Albert Ramos, Isner pasó a engrosar el listado de víctimas que deja Del Potro en esta edición de Roland Garros.