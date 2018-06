Madre de Erica Soriano: "Lagostena la perseguía constantemente"

María Esther Romero habló con la prensa antes del inicio del juicio por la desaparición de su hija, Erica Soriano. La mujer lleva desaparecida desde 2010 y el único imputado es su pareja Daniel Lagostena.

"Hay tantas cosas inexplicables, hay otras que nos llevan sólo a Daniel y a nadie más. Desde el primer momento en que lo conocí, sentí rechazo", expresó.

Sobre lo que quiere al inicio del juicio: "Lo único que quiero en esta jornada es que todo salga bien. Sin dudas la familia está involucrada, él no es el único responsable".

Al respecto de si Lagostena apreció durante el período de búsqueda: "Él nunca apareció, vinimos a Lanús a hacer una concentración y no estaba. Ahí apareció las hermanas de Daniel, pero no aportaron nada nuevo y se fueron. Declararán ex parejas de él, hay muchos testigos."

Detalla sobre la pareja de su hija: "Daniel la perseguía constantemente, la llamaba y controlaba todo el tiempo. Ni imagino cuando lo tengo cara a cara, hago de cuenta que no hay porque siempre mira para abajo."

Al finalizar dijo: "Es bueno que pase lo que está pasando, antes esto no hubiera pasado. Pero no creo en la Justicia."