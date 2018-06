Shakira y Piqué muertos de amor en su primer concierto

Una serie de catastróficas desdichas que acechaban a la cantante , que abarcaban desde plagas en su casa hasta la cancelación de su gira, rumores de crisis con Piqué y los problemas en las cuerdas vocales a llegado a su fin.

La colombiana arrancó con todo su gira El Dorado World Tour en Alemania.

La cantante se mostró euforica tras bajarse del escenario en lo que fue su primera presentación de esta esperada gira.

We did it!!!! It felt like performing for the first time!!! Shak pic.twitter.com/kpO5Q77bGT