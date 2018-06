Video viral: supuesto hallazgo de "sireno" causa terror en China

En YouTube está circulando un video que nos muestra una extraña criatura mitad pez, mitad humano que fue capturada por unos pescadores en China.



Lo más espeluznante del video, es que se puede ver cómo esta supuesta criatura marina respira en varias ocasiones, dando la impresión de que no está del todo muerta.

Pero las apariencias engañan y aquí te vamos a revelar el misterio de la 'sirena' que está causando conmoción en YouTube.

Esta supuesta criatura marina es una escultura creada por un artista y luego de que su video se volviera popular en YouTube, decidió compartir fotografías de cómo creaba a esta sirena.