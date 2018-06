Ni Una Menos: masiva marcha contra los femicidios y a favor del aborto legal

(Foto: NA)

Miles de mujeres participaron este lunes de la cuarta edición nacional de la marcha #Ni Una Menos contra la violencia de género cuyo principal reclamo fue por la aprobación del proyecto de despenalización del aborto.



Además, durante la concentración que partió pasadas las 17:30 de este lunes desde Plaza de Mayo hacia el Congreso de la Nación, diferentes agrupaciones sociales, políticas y gremiales y personas autoconvocadas se manifestaron contra la violencia patriarcal, la violencia del Estado, y le dijeron "No al ajuste" y "No al FMI".



La cuarta edición de la marcha se replicó de manera masiva en diferentes plazas y avenidas de las principales ciudades del país. En la Capital Federal, las personas que participaron de los reclamos, comenzaron a concentrase en la Plaza de Mayo pasado el mediodía y el pico de mayor intensidad fue alrededor de las 16:30.



Luego la multitud, conformada por mujeres, pero también por hombres que acompañaban, avanzó por Avenida de Mayo hacia el Congreso de la Nación, donde se montó el escenario principal y se leyó el documento del colectivo organizador.



Entre las personas que asistieron, hubo varios familiares de víctimas de femicidios; integrantes de organizaciones sociales, de derechos humanos, de partidos políticos, y también grupos de centros de estudiantes de diferentes universidades.

(Foto: NA)

Las consignas que sobrevolaron la convocatoria fueron "Sin aborto legal no hay Ni Una Menos", "Contra el FMI, el ajuste y la deuda" y "Vivas y desendeudadas nos queremos".



El color verde fue el predominante en los carteles con frases alusivas al encuentro y también en los pañuelos que se pudieron ver de la campaña por la despenalización del aborto. Por la noche, se leyó el documento elaborado por la organización.



El documento fue el resultado de varias asambleas que se realizaron durante el último mes entre diferentes organizaciones sociales que participan del colectivo Ni Una Menos.



"En 2015 la fuerza de nuestros pasos y nuestra voz corrió la tierra de su eje. Pusimos en marcha una revolución. En Argentina fuimos 1 millón de personas las que soltamos un solo grito: Basta de matarnos. Ni una menos. Vivas nos queremos. El terremoto no se detuvo ahí. Hoy, por cuarta vez, las mujeres, trans, lesbianas, bisexuales, no binarias, travestis, indígenas, afrodescendientes, migrantes, villeras y mujeres con VIH estamos acá y en todas las provincias de Argentina, para volver a gritar Ni Una Menos ", comenzó a leer la periodista.



Y siguió: "Nos plantamos contra el gobierno de Macri, alianza Cambiemos y los gobernadores, los empresarios y la justicia hegemónica, patronal, blanca, misógina, heteronormativa, racista, machista, patriarcal, neoliberal y capitalista de los ricos y los poderosos. Hoy venimos a esta Plaza frente al Congreso a decir que no nos van a disciplinar más, que no aceptamos que el Estado y sus poderes se crean dueños de nuestros cuerpos, que no aceptamos que nos digan cómo, cuándo, dónde y con quién vivir, parir, tener sexo. ¡Y les decimos que estamos haciendo historia!".

La lectura del documento que se divió en tres ejes siguió y al finalizar es escuchó: "ahora que estamos juntas exigimos justicia por el travesticidio de Diana Sacayán y de todas las compañeras asesinadas por crímenes de odio! ...Le Decimos NO al pacto de Macri con el FMI. Vamos a conquistar nuestro derecho al aborto legal seguro y gratuito. Separación ya de la Iglesia y el Estado. Que este 13 de junio movilicemos todas al Congreso y que se pinte de verde toda América Latina. Sin aborto legal no hay Ni Una Menos".



En tanto, una horas antes de llevarse a cabo la marcha Jimena Adúriz y Verónica Camargo, madres de dos víctimas de femicidio, hicieron público su malestar por la inclusión del pedido de despenalización del aborto en la movilización y consideraron que "es una contradicción".



A través de un video difundido en las redes sociales, las madres de Ángeles Rawson y Chiara Páez, pidieron a las organizadoras que no vincularan la jornada con el proyecto que se debate en el Congreso.



"Chiara tenía 14 años, estaba embarazada, y por ella se inició la marcha del Ni Una Menos. En ese primer Ni Una Menos me sentí parte, porque no fue partidario, ni sectorial, ni religioso, y porque participamos todos: mujeres, hombres y niños", sostuvo Camargo.

(Foto: NA)

Por su parte, Adúriz manifestó: "No se puede reducir la magnitud del Ni Una Menos a una parte de un debate, a una forma de violencia a la que yo no adhiero, que es el aborto".

"Cuando relacionamos el Ni Una Menos con el aborto me siento mal, incómoda, porque si decimos Ni Una Menos, el bebé también es uno menos. También tenemos que defender esa vida. Yo tenía un nieto, y nadie me va a sacar de la cabeza que a Chiara la mataron por querer defender a su bebé", planteó la madre de Chiara Páez.



Mientras la masiva movilización se realizaba en la Ciudad de Buenos Aires, en Córdoba capital, la marcha tuvo su epicentro en las calles Colón y Cañada.

En tanto, en la ciudad de Mendoza, la convocatoria fue en la Peatonal y San Martín; mientras que en Mar del Plata la concentración se hizo en el centro de la ciudad.



La primera marcha bajo el lema "Ni Una Menos" se realizó tras conocerse el crimen de Chiara Páez, la joven de 14 años, que fue asesinada por el novio, el 10 de mayo de 2015 en la localidad santafecina de Rufino.