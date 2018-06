Ni Una Menos: se realiza una nueva movilización al Congreso

Un amplio abanico de organizaciones feministas, sociales, culturales y políticas se moviliza hacia el Congreso en lo que será la actividad central de la marcha anual "Ni Una Menos", que este año tendrá al tope de los reclamos el pedido para que se apruebe el proyecto de despenalización del aborto.

La movilización parte a las 17:00 desde Plaza de Mayo y confluirá poco después en las puertas del Palacio Legislativo, donde el miércoles 13 de junio se someterá a votación la iniciativa.

"Este lunes vení a marchar con Ni una menos, contra la violencia machista y la violencia sexual, contra el endeudamiento que nos expropia la vida y la libertad. Por el aborto legal, seguro y gratuito nos encontramos en la calle para gritar bien fuerte Vivas y libres nos queremos", precisó la agrupación "Ni Una Menos" en las redes sociales.

Como sucede en cada una de las convocatorias de colectivos feministas, sonará con fuerza el lema "Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir".

En la antesala a la marcha, el domingo se realizó en Plaza de Mayo charlas informativas sobre los derechos de la mujer, a tres años del femicidio de la adolescente Chiara Páez, uno de los hechos que impulsó las primeras marchas de "Ni Una Menos".

Presente en la plaza, la diputada del Partido Obrero (Frente de Izquierda) Romina del Plá acusó a los sectores que se oponen a la aprobación de esta ley de ser cómplices de que "siga el aborto clandestino y que siga el negocio en las clínicas privadas para aquellos que lo puedan pagar".

Al apuntar contra la influencia de la Iglesia católica, la dirigente trotskista sostuvo que "la legislación no puede estar sometida a los criterios privados de las religiones".

"No alcanza con la penalización. Se ha demostrado que los abortos se realizan igual. La discusión es en qué condiciones se realizan. En todos los países donde se ha legalizado el aborto, disminuyó la mortalidad materna", reflexionó.

En la Cámara de Diputados, un plenario de cuatro comisiones se reunirá este martes y podría avanzar en la firma del dictamen, luego de las rondas de audiencias por las que desfilaron 724 expositores.