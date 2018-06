Panamericana: atropelló, mató y fue detenido borracho horas después

Un hombre que escapó, luego de atropellar con su auto y matar a un ciclista sobre la Autopista Panamericana, a la altura del partido bonaerense de Tigre, fue atrapado luego de ser localizado gracias al sistema local de cámaras de seguridad.

El accidente ocurrió ayer en la localidad bonaerense de Don Torcuato y el conductor, que había ingerido una cantidad de alcohol superior a la permitida para manejar, fue detectado unas cinco horas más tarde gracias a las imágenes registradas por el Centro de Operaciones Tigre (COT), informaron fuentes comunales.

Mediante las imágenes, se pudo detectar el paso del auto, un Ford Focus, por distintos puntos del distrito, hasta que fue estacionado frente al garage de una casa.

Your browser does not support the video element.

Móviles del COT y de la Policía acudieron al lugar para detener al conductor, a quien en un test de alcoholemia se le detectó 0,83 milgramamos por litro de sangre, cuando el máximo permitido para conductores es 0,50.

El Municipio de Tigre tiene más de 1.600 cámaras de seguridad distribuidas en la ciudad, con las que monitorea hechos delictivos, accidentes de tránsito y cualquier otra acción que altere el orden. Cuenta con el apoyo de los móviles de Protección Ciudadana, Defensa Civil, Tránsito y las ambulancias del SET.