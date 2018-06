Maradona se roba la copa, Messi y Ronaldo no pueden disputar el Mundial

Your browser does not support the video element.

¿Está en riesgo la realización del Mundial de Rusia 2018? Sí, según Martín Bossi, es posible que no pueda disputarse. Al menos así lo demuestra en el primer capítulo de "La Copa No Se Mancha".

¿De qué se trata? El consagrado actor y humorista argentino ​presentó su primera miniserie en 4 ​capítulos inspirada en el suceso español “La casa de papel” que además tendrá -en la previa del próximo mundial de fútbol Rusia 2018-​ un simpático ​guiño a la selección argentina.

"La copa no se mancha" tiene​ a Martín Bossi como estrella absoluta representando, imitando y homenajeando a los ídolos del fútbol de todos los tiempos y a las estrellas que participarán del inminente mundial de Rusia 2018.

Bossi presenta esta serie de 4 ​nuevos videos parodiando el próximo mundial en su canal de YouTube. Además,​ ultima los detalles​ del nuevo megashow teatral musical que llegará en el mes de Agosto a la Avenida Corrientes​.​

CAPÍTULO 1:

EL GRAN ROBO

Tres encapuchados, liderados por Diego, el mejor jugador de la historia, ingresan a la Federación Rusa de Fútbol con el fin de apoderarse de La Copa del mundo alojada allí. En el intento son detectados por los mecanismos de seguridad.



Al quedar atrapados dentro de la Federación Rusa tomarán rehenes y exigirán condiciones a través de los medios de comunicación.



La "Operación" es dirigida, desde las sombras, por el cerebro del grupo... El Narigón.



LOS PERSONAJES DE LA SAGA DE "LA COPA NO SE MANCHA":

DIEGO:

El mejor jugador de la historia del fútbol siente que su equipo ha sido perjudicado en distintos campeonatos mundiales, al igual que otros seleccionados, y ahora está sediento de justicia.

LÍO:

Una superestrella humilde que se encuentra apesadumbrado por las circunstancias, y no resistirá las reiteradas provocaciones de su archirrival, Cristiano.

CRISTIANO:

Arrogante y prepotente siente que está siendo perjudicado ya que él está convencido que será el nuevo rey del mundial.

NEY:

Joven estrella del fútbol actual, angustiado por los acontecimientos que pueden impedir su gran consagración.

LUCHO:

El gran goleador de la actualidad, entrañable y campechano, apoya a Diego debido a su gran admiración.

NARIGON:

Obsesivo cerebro que monitorea al detalle "el golpe".

CHOLO:

Apasionado estratega de la garra y sacrificio como bandera.