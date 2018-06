Villa Zavaleta: así son los controles en la villa más habitada de la Ciudad

Canal 26 junto a Prefectura Naval Argentina recorrió Villa Zavaleta, una de las villas más habitadas de Buenos Aires.



Las cámaras captaron cómo se llevan a cabo los operativos antidroga y las requisas realizadas sobre los pasillos de una de las villas más complicadas de la Ciudad.

Junto a la división de proteccion ciudadana, Andrés Klipphan te muestra cómo se llevan a los controles y los narcotest de las sustancias secuestradas en los procedimientos.

Mirá el informe:

