Caos vehicular en Ciudad de Buenos Aires por cortes sorpresivos de camioneros

Protestas del gremio de Camioneros generaban esta mañana complicaciones en el tránsito en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.





Se encontraba colapsada la salida de Dorrego de Avenida Lugones, debido a que manifestantes obstruían la la salida de Sarmiento de esa arteria.





En tanto, fuerzas de seguridad se ubicaban en el cruce de Avenida 9 de Julio y Corrientes y 9 de Julio y Belgrano.

Asimismo, manifestantes del gremio de Camioneros ocupaban la bajada de la Autopista Illia hacia Aeroparque.





De igual modo, otros integrantes del mismo gremio se ubicaban en Avenida Huergo y Garay y en Avenida de los Italianos en Puerto Madero.