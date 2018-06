Hugo Moyano: "Si el martes no hay respuesta, el jueves 14 hacemos paro"

Enfrentado con el Gobierno de Mauricio Macri, el dirigente camionero Hugo Moyano anunció hoy la realización de un paro nacional de Camioneros para el próximo jueves 14 si es que el martes no se llega a un acuerdo debido a las trabas en la negociación paritaria.

El gremio camionero reclama una suba del 27% mientras que los empresarios ofrecen 15% de aumento salarial, y el jefe de Camioneros acusa al Ejecutivo de impedirles que propongan un alza mayor con el objetivo de contener la inflación.

"Si me quieren meter en cana vengan y llévenme", desafió Moyano en el acto de movilización.

El sindicalista hizo el anuncio en Ezeiza después de recibir una caravana de 600 camiones, en el kilómetro 37,5 de la autopista Buenos Aires-Cañuelas, en una gran demostración de fuerza, junto a más de dos mil choferes que se manifestaron contra el Gobierno. La huelga de los camioneros afectará a todos los sectores del autotransporte de cargas al menos por 24 horas, por lo que habrá problemas de abastecimiento en rubros como el del combustible.

"Vamos a seguir la lucha", sostuvo, y agregó: "Nos mandaron 1.500 policías y 8.000 gendarmes".



"El martes tenemos la audiencia con Fadeaac, la cámara del autotransporte de cargas", aclaró el sindicalista.

En clara postura frente a la Administración macrista, Miyano finalmente anunció: "Si el martes no tenemos una respuesta concreta, el jueves 14 hacemos un paro general".

Y luego agregó: "Que nadie diga que no le hemos avisado, esta es la respuesta al Gobierno".

"Si lo tocan a Moyano les paramos el país", coreaban unos 2.000 camioneros reunidos en el kilómetro 37,5 de la autopista Buenos Aires-Cañuelas, a la altura de Ezeiza, y ante un fuerte operativo de la Gendarmería Nacional.