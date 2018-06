Agustín Rossi: "La cara más cruel del ajuste es la cola para recibir medio kilo de pan"

El diputado nacional por el FPV, Agustín Rossi, estuvo presente en el "Panazo" realizado este miércoles frente al Congreso y habló en entrevista exclusiva con Canal 26.

El legislador expuso claramente la complicada situación económica que agobia al país y comentó que: "La cara más cruel del ajuste es la gente haciendo cola para recibir medio kilo de pan".

"Esto refleja la crisis de distintos lugares", sostuvo.

"La conflictividad social en Argentina va a aumentar", afirmó Agustín Rossi.

En el mismo sentido, Rossi sostuvo: "El costo de las tarifas afecta a las panaderías. El tema no es que las tarifas son caras, son imapagables" enfatizó.

Consultado por Canal 26 sobre la postura de la Administración de Mauricio Macri, el legislador peronista dijo: "El Gobierno no escucha, está encerrado en sí mismo".

Y finalmente comentó: "La ley sobre freno al tarifazo que vetó el Gobierno era razonable. Con el plan del FMI crecerán las protestas sociales".