Instagram: preocupación por la extremada delgadez de Brenda Asnicar

En el marco de una campaña publicitaria, Brenda Asnicar (26) decidió compartir en su cuenta de Instagram una foto donde se la observa vistiendo una microbikini.



Lo que parecía ser sólo una imagen más, se terminó convirtiendo en el centro de las críticas y preocupación por parte de sus seguidores. Es que como se puede observar, a la actriz se la ve muy delgada.



Si bien en más de una oportunidad la ex "Patito feo" hizo referencia al malestar que le genera ser señalada por su “extrema delgadez”, la actriz aclaró que lleva una vida sana y rechazó los comentarios que la tildaban de padecer algún tipo de trastorno alimenticio.



“Repudio totalmente a la gente que cree que puede decirte cómo tenés que verte o cómo tenés que actuar. Repudio totalmente a la gente que quiere ofender. Lejos está de mi ofender. Lejos está de mí hacer mal y lastimar. Soy feliz, soy sana, tengo mucho amor y eso es todo lo que puedo pedir. No puedo pedir más”, escribió en Instagram a fines de 2016 en el marco de una situación similar.



Esta vez y tras las críticas, la morocha aclaró a Primiciasya: "Estoy súper bien. Siempre comentan sobre el estado físico de la gente porque creen que tienen derecho. Es absolutamente normal que la gente opine y no me molesta para nada. Mantengo una vida demasiado sana, soy una persona demasiado consciente de mi cuerpo, de mi vida y de mi imagen. No de manera estética sino por el lado de mi salud", indicó.



Y luego aclaró: "A la gente le queda muy fácil hacer comentarios sobre todo, es terrible. Esa foto además es un poco vieja. No me gusta salir hablar de estos temas, pero tampoco me gusta dejar de contestarle a la prensa. A veces la gente se preocupa y eso es aceptable, también hay gente respetuosa y la que falta el respeto", finalizó. ¿Qué opinás?