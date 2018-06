Gobierno convoca para este jueves a cúpula de la CGT

El Gobierno convocará para este jueves a la cúpula de la CGT en medio del anuncio de Hugo Moyano sobre un paro para el próximo jueves 14 de junio, según la información exclusiva de Canal 26.

Ante esta situación, el gobierno habría tomado nota para convocar a un diálogo, a una mesa para conversar los temas más importantes como salarios, despidos y obras sociales, entre otros.

Los puntos más importantes a tratar en esta convocatoria serían:

Flexibilizar el tema del aumento salarial y poder discutirlo por encima del 15% establecido.

Frenar la sangría de despedidos que han en distintos sectores.

Normalizar todas las cuestiones relacionadas a las obras sociales.



Hay que aclarar que en este encuentro va a participar directamente el

Gobierno de la Nación. El encuentro seguramente sería por la mañana o el mediodía de este jueves ya que por la tarde (cerca de las 16 hs) hay una reunión importante de la CGT que será clave para el paso a seguir de la entidad.