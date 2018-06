Marcos Peña, el jefe de gabinete sorprende en su otro rol como "canciller"

Marcos Peña apareció en los medios desde otro lugar hasta ahora no imaginado. Es que el jefe de Gabinete visitó dos importantes ciudades, Londres y Nueva York, dando opiniones sobre la política exterior de Mauricio Macri. Diplomáticos y empresarios ironizaron al respecto y dijeron que es el "nuevo canciller" del Presidente.

Sus viajes generaron algunas especulaciones... en off. Hijo del especialista en relaciones económicas internacionales y comercio internacional Félix Peña (ex funcionario de la Cancillería), Marcos aparecía por lo general en los medios internacionales abocado a las cuestiones puramente domésticas pero en estos días se lo escucha hablar de Argentina externa en medios internacionales como Reuters o The Financial Times.

Esta semana, más precisamente este miércoles, se lo vio en Nueva York manteniendo contactos con el mundo empresario junto al ministro de Finanzas Luis Caputo y hasta brindando una charla en el Consejo de las Américas o entrevistándose con la representante de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas: Nikky Halley, la diplomática más influyente del gobierno de Donald Trump. Y a quien se vio por su agenda habitual con el representante argentino Martin García Moritán, pero quien nunca se ha reunido aún con el canciller Jorge Faurie.

Un día antes, Peña estuvo con Theresa May y fue su primer encuentro con una premier del Reino Unido en años. Hasta informó a un diario británico que Argentina está en conversaciones con China para incrementar el swap de divisas que, inicialmente fue acordado con el gobierno de Cristina Kirchner, y fue prorrogado el año pasado. El acuerdo entre el Banco Central de Argentina y el Banco Popular de China. Además de entrevistarse con gran parte del Gabinete de May, realizó un histórico homenaje a los británicos caídos en la guerra de la Malvinas, correspondiendo al que una semanas atrás hizo a los argentinos el canciller Boris Johnson.

El jefe de los ministros emprendió una gira por la capital británica y por Wall Street en compañía de Fulvio Pompeo, actual secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia, quien gestionó durante años la agenda externa de Macri. Ni lo de Pompeo ni lo de Caputo llaman la atención. Pero sí el conjunto. Un rol que por momentos genera un doble comando al del canciller Jorge Faurie.

Su seguidilla de viajes se había iniciado en abril, cuando viajó a Chile para representar junto a Pompeo al presidente Macri en los festejos de los 200 años de la batalla de Maipú. Luego estuvo en Cuba, también llamativo aunque estaba planeado desde el año pasado, también pasó por Londres y Nueva York.

Fuentes cercanas a la Presidencia negaron que el jefe de gabinete está interiorizándose con la política exterior para "descomprimir" sus tareas habituales ni que se contemplen cambios en el Gabinete.