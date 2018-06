Video: argentinos escrachan a Marcos Peña como el "gorila del año"

Saliendo de la Embajada Argentina, el jefe de Ministros de Cambiemos, Marcos Peña, se cruzó con un grupo de personas que lo escracharon.

“¿Qué tal? ¿Le puedo pedir una foto?”, le dijo una mujer a Peña, a lo que el funcionario accedió sonriente. En ese mismo momento, la protagonista sacó una banana de su bolso para darle el premio “al gorila del año”.

“Acá tiene, la banana del siglo, gorila del año. Felicitaciones por el ajuste, el premio al gorila del año. Gracias por vetar la ley antiajuste”, ironizó al mismo tiempo que Peña se alejaba y le deseaba “mucha suerte” y que “disfruten Nueva York”.

Mirá el incómodo momento de Marcos Peña: