Eduardo Duhalde propuso a Roberto Lavagna como candidato para 2019

El ex presidente Eduardo Duhalde aseguró este miércoles que la situación del país es "crítica" y propuso al ex ministro Roberto Lavagna como uno de los candidatos para "administrar las prioridades de la crisis" de cara a las presidenciales de 2019.

"Tenemos que ir preparando lo que son las prioridades del próximo Gobierno. Roberto Lavagna es un hombre muy experimentado que ha demostrado seriedad y responsabilidad, pero un hombre solo no sirve, hay que ir armando equipos", manifestó Duhalde.



Consultado sobre si le gustaría ver al ex ministro de Economía como candidato presidencial, el ex presidente sentenció: "Sí, claro que me gustaría, ¿cómo no me va a gustar?".



En declaraciones a FM La Patriada, el también ex gobernador bonaerense advirtió que "la situación del país es crítica" y justificó que, en ese contexto, el Gobierno de Mauricio Macri haya buscado el auxilio del Fondo Monetario Internacional (FMI).



Al respecto, recordó que cuando fue Presidente él también tuvo que "llamar en una crisis muy fuerte al FMI", aunque aclaró: "No estoy de acuerdo con aceptar los condicionamientos (para acceder a un préstamos del FMI) si implican mayor ajuste, porque no puede ajustarse más".



Duhalde criticó la falta de una política para el "desarrollo productivo" y agregó: "Estamos con un Gobierno que se dedica a negocios financieros".



Duhalde aseguró que existe "gente experimentada y seria" para salir de la crisis pero afirmó que es necesario "un Gobierno de transición para ordenar las cosas y después seguir trabajando". "Es fácil salir, pero haciendo lo que hay que hacer y no cualquier cosa", señaló.



En otro orden, Duhalde se refirió a la posibilidad de un paro nacional que se evalúa en la CGT y la creciente conflictividad con distintos sindicatos: "Me gustaría más, en vez de perder energía en peleas, en movilización, en cortes de calles, que nos preguntáramos cómo se soluciona esto. ¿Por qué no nos dejamos de joder?, indicó.



Y agregó: "No hay tiempo que perder, tenemos que actuar rápidamente para encontrar una salida clara. No tenemos ninguna posibilidad de salida si no nos dejamos de pelear. No salimos de la crisis si tiramos uno para un lado y otro para el otro".



Además, el ex mandatario fue consultado sobre la visión que tiene de la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y la calificó como "la mejor dirigente que ha surgido en los últimos diez años pero para la acción política, no para gobernar".



En este sentido, evaluó que Vidal "no tiene el ADN que tiene que tener vinculado al desarrollo productivo" y mencionó que tanto ella como muchos de sus funcionarios provienen de la gestión de la Ciudad de Buenos Aires, donde el contexto "es totalmente distinto".