Santiago Bal habló sobre separación de Fede y Laurita Fernández: "Ella se equivocó"

Santiago Bal sumó más leña al fuego de la polémica separación entre su hijo, Federico, y Laurita Fernández. Contó en televisión que Laurita Fernández dejó a Fede Bal a través de un llamado telefónico ya que el actor estaba de viaje con su padre.

Santiago Bal detalló que la conversación fue el mismo día que la bailarina anunció que la relación había culminado y también aseguró lo que le contó su hijo tras el llamado.

"Estábamos por tomar un avión de Tucumán a Buenos Aires y Fede recibe un llamado. Saca el teléfono, atiende y yo le vi la cara, ya había un problema", comenzó Bal.

"Entré al avión, lo esperé y cuando llegó se pasó una hora y 45 minutos sin dirigirme la palabra. Yo le dije 'Fede'. Y él me dijo 'Viejo, perdoname'. No me habló", relató Santiago Bal en televisión.

Luego recreó la conversación que tuvo con Fede cuando le contó que Laurita lo había acusado "de algo que él no hizo" e hizo referencia a las versiones que señalaron a Sol Pérez como tercera en discordia. "En esta oportunidad, se equivocó", manifestó el capocómico sobre la actitud de la protagonista de Sugar.