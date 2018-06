El Doodle de Google homenajea a la doctora Virginia Apgar .

Las evaluaciones que se hacen al minuto y cinco minutos a un recién nacido donde se valora su tono muscular, esfuerzo respiratorio, frecuencia cardíaca, reflejos y color de piel, y que es conocida como Test de Apgar, fue la creación de la Doctora homenajeada en el aniversario de sus 109 años de su natalicio, por Google.

Esta sencilla evaluación redujo la tasa de mortalidad de los recién nacidos de forma considerable.

Virginia Apgar, pediatra y anestesista estadounidense,nacida en 1909, en Nueva Jersey, siempre estuvo inclinada al estudio de las ciencias.

Estudió zoología, química y fisiología antes de su graduación del Colegio de Médicos y Cirujanos de la Universidad de Columbia.

Cuando Virginia trabajaba en Nueva York, se sintió perturbada por el tratamiento a los recién nacidos, en especial por aquellos que nacían con problemas, ya sean respiratorios o malformaciones, quienes eran catalogados como "nacidos muertos" y eran abandonados,fue entonces cuando ideó el Test Apgar en 1933.

En la década de los 50, uno de cada 30 neonatos fallecía y gracias a su aporte, la tasa de mortalidad infantil se redujo a uno de 500 recién nacidos.