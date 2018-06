Sol Pérez le respondió a Horacio Cabak tras hablar de su look de "albergue transitorio"

La gala de los premios Martín Fierro 2018 tuvo de todo. Glamour, brillo, sensualidad y también polémica.

Sol Pérez fue una de las grandes protagonistas de la noche, pero no por los premios sino por su look impresionante.

Ella se quedó con todas las miradas en la alfombra roja luciendo sus curvas con un top abierto en el frente y una pollera ajustada con un súper tajo. Estaba "vestida para matar".

Pero las críticas no se hicieron esperar e incluso llegaron a ser duras e hirientes. No sólo en las redes sociales, también de parte de Horacio Cabak quien conduce el programa "La jaula de la moda", donde analizan los diseños que eligen los famosos para ir a las fiestas.

Dijo Cabak: "A los hombres, ese look les gusta en otras ocasiones, no en un evento. Por ahí, en una habitación temática en un albergue transitorio".

Y estalló el escándalo.

La ex participante del Bailando 2017 le respondió al conductor: "No me gusta, y obviamente, me molesta. No me duele porque no lo dijo una amiga o alguien que yo quiero. A mí me duele que me traicione la gente que quiero; la gente que no me conoce, no me interesa demasiado".

En diálogo con Los Ángeles de la Mañana, Sol no ocultó su enojo y su indignación: "Me parece horrible (por Cabak). No me gusta esa falta de respeto para con nadie. Todos somos personas y nos tenemos que respetar. Vos no podés decir que una persona está para un albergue transitorio. ¡¿Qué es eso?!".

En su cuenta de Twitter, también "castigó" muy duro a Cabak.

"Todo ese programa se tendría que disculpar o hacer un programa de otra cosa. Por lo menos, hablar con respeto de otras personas. Parece que perdieron el respeto con todo el mundo", agregó Sol Pérez.

"Ellos se olvidan, pero son los primeros que saltan a hablar cuando hay que defender a las mujeres, son los primeros que saltan cuando Cacho Castaña dijo la frase tan desafortunada. Es tan asqueroso lo que dijeron como lo que dijo Cacho Castaña. Son hipócritas. El medio está lleno de hipócritas", concluyó.