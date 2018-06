Docentes anunciaron que harán un "paro general si no hay avances"

"La semana que viene le ponemos fecha al paro", dijo Roberto Baradel, titular de Suteba en medio del reclamo docente a la gobernación.

"Pasaron 48 días de la última reunión con Vidal", manifestó en conferencia de prensa realizada este jueves.

Por su parte, María Laura Torres, dirigente de Suteba dijo: "El salario del docente está congelado desde 2017".

"No vamos a cambiar salud por salario", agregó. Y remarcó: "Hay cientos de alumnos que no tienen docente".