Gobernadores toman distancia del Congreso del PJ convocado por Gioja

En medio de un tenso clima, este viernes se llevará a cabo en Ferro el Congreso del PJ que convocó el desplazado titular, José Luis Gioja. Varios gobernadores tomaron distancia y dejarán al kirchnerismo en soledad.



A través de la intervención Judicial, Luis Barrionuevo sigue en disputa con el accionar de Gioja y se esperaba que por estas horas presentara un pedido de nulidad a través del apoderado de la intervención, Horacio Ferro.



No obstante, este viernes en Ferro, sólo Insfrán y Lucía Corpacci serán los gobernadores que se presentarán. El resto de los mandatarios no quieren que sea Gioja quien encabece la renovación del partido y mucho menos con un Congreso que no fue autorizado judicialmente.



Los jefes de los territorios peronistas aguardarán que la Justicia avale una salida mediante la conformación de una comisión de acción política en la que tengan fuerte injerencia.



Según el sitio lapoliticaonline, el Congreso será financiado por "aportes voluntarios" de los convocados, ya que tras la designación de Barrionuevo la cuenta partidaria quedó en sus manos.



En ese marco, Insfrán presentó un pedido a la Justicia para tener acceso pero no fue concedido.