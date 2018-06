Las videollamadas grupales ya son una realidad en WhatsApp

WhatsApp sigue sumando características en su plataforma. En mayo de este año Facebook anunció la llegada de las videollamadas grupales, una opción que competirá directamente con Skype, la herramienta de Microsoft.

Las videollamadas están disponibles desde el 2016, pero Facebook, la empresa dueña de WhatsApp, anunció en su evento anual para desarrolladores (F8) una actualización para añadir a más participantes en esas conversaciones. Ahora son grupales.

Dicha mejora ya está disponible en las versiones de WhatsApp para Android (2.18.162) o iOS (2.18.61). Además, es necesario tener Android 4.1 e iOS 8.0 en adelante.

El procedimiento a seguir es: lo primero es realizar una videollamada, que se puede hacer presionado el icono de la 'cámara' ubicado en la parte superior de cada chat, o también se pueden realizar desde la pestaña de 'llamadas'.

El receptor debe aceptar la llamada para activar la opción de añadir participantes.

Una vez aceptada, se desplegará, justo al lado del nombre del receptor, un pequeño icono que permitirá agregar a otro contacto.

Este icono aparece solo unos segundos y desaparece para que la imagen de la videollamada se despliegue a pantalla completa. Volverá a aparecer si usted toca la pantalla encima de la imagen.

Cuando llame a un usuario nuevo, a este le aparecerá un mensaje de que está siendo invitado a una videollamada grupal. La pantalla se dividirá por recuadros.

Al momento de seleccionar ese icono, el usuario es dirigido a su lista de contactos para seleccionar la persona que desea agregar. Por el momento, se pueden hacer videollamadas de hasta cuatro personas.

Si al momento de realizar estos pasos no encuentra el nuevo icono significa que todavía no tiene actualizada la aplicación o no ha llegado a su celular. Se espera que la nueva función se despliegue de manera progresiva.