VIDEO impactante: dramático rescate de recién nacida que sobrevivió horas enterrada

Las imágenes son verdaderamente impactantes y sensibles. El hecho es gravísimo y criminal.

Las autoridades brasileñas informaron sobre el dramático rescate -que resultó exitoso- de una beba recién nacida que había sido enterrada viva en el estado de Mato Grosso.

Según trascendió, la pequeña sobrevivió casi siete horas bajo tierra en el patio de la casa donde nació, antes de ser salvada por los oficiales policiales.

El hecho tuvo lugar este martes en el parque Xingu, en una zona del oeste del país en donde hay varios pueblos originarios. Las autoridades pusieron en marcha un operativo policial luego de que una enfermera se enterara del entierro de la niña, de la etnia kamayurá, y les informara al respecto.

(Video: RT)

Al llegar al lugar, la abuela de la beba marcó el punto donde fue enterrada.

"No se puede describir la sensación al comenzar a cavar y oír el llanto de la criatura. Nos provocó una desesperación para cavar aún más rápidamente", comentó consternado uno de los rescatistas.